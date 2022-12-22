22 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kibrit kutusundan öyle bir şey yaptı ki!

Kibrit kutusundan öyle bir şey yaptı ki!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.12.2022 09:54
Bir YouTube fenomeni kibrit kutusunu şahesere dönüştürdü. Yaptığı anları saniye saniye kayda alan bu kişinin yaptığı eser sonunda görenleri şaşkına çevirdi.
Kibrit kutusundan öyle bir şey yaptı ki!
Kibrit kutusundan öyle bir şey yaptı ki!
Hatay’da feci kaza!
Hatay'da feci kaza!
Asgari ücret ne kadar olur?
Asgari ücret ne kadar olur?
İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Mirası böyle kaçırdı
Mirası böyle kaçırdı
Hazır kahvelerde kanser tehlikesi!
Hazır kahvelerde kanser tehlikesi!
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Kışın vazgeçilmez lezzeti
Kışın vazgeçilmez lezzeti
Hem okuyor hem de çiftçilik yapıyor
Hem okuyor hem de çiftçilik yapıyor
15 yaşındaki kızın şüpheli ölümü
15 yaşındaki kızın şüpheli ölümü
Pakize Suda hayatını kaybetti
Pakize Suda hayatını kaybetti
Külliye’de önemli görüşme!
Külliye'de önemli görüşme!
Daha Fazla Video Göster