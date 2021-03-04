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Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğmuş'un virüsle mücadelesi: Yarım saat içinde ekipler kapıma geldi

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Giriş: 04.03.2021 12:38
Güncelleme:04.03.2021 13:05
Türkiye Cumhuriyeti hiçbir vatandaşını ne yalnız ne de çaresiz bırakıyor. Onlardan biri de Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğmuş. Mehmet amca geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalandı. İlaçları evlerine kadar gelince ise gözyaşlarını tutamadı. Çünkü 90'lı yıllarda annesini hastane bahçesinde kaybetmişti.

Cesaret ve kahramanlıkla savaştı Kıbrıs'ta gazi oldu. Onur duydu... İsmi Mehmet Erdoğmuş, o aynı zamandı bir şehit evladı.

Yıllar geçti şanlı gazi yaşlandı. Sık sık hastanenin yolunu tuttu. Son olarak ise Kovid 19'a yakalandı. Mehmet amcanın karantinası bitti ama iştahsızlık ve halsizlik şikayeti devam etti. Bu kez şehir hastanesinin kapısını çaldı. Şehir Hastanesi anılarını anlatırken, 1990'da hastane bahçesinde ölen annesini hatırladı. Yürek yakan anısını sesi titreyerek anlattı.

Kıbrıs Gazisi Mehmet Erdoğmuş tüm imkanlarıyla yanında olan devletine ise bol bol dua ediyor.

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