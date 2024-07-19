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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümü

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümü

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 16:12
1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer alan çıkarma gemisi Ç-1974, müzeye dönüştürüldü. Girne'deki Yavuz Çıkarma Parkı'nda sergilenen gemi, ziayretçileri tarihin önemli bir dönemine götürüyor. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz o gemiyi görüntüledi.
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