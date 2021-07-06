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Ketojenik diyet nedir? Ketojenik beslenme sağlıklı mı?

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Giriş: 06.07.2021 14:21
Hızlı kilo vermek isteyenlerin tercih ettiği ketojenik diyet, son yıllarda oldukça sık kullanılan diyet programlarından oldu. Peki yağları daha etkili bir şekilde yakmanıza yardımcı olabilecek düşük karbonhidratlı, yüksek yağlı bir diyet olan ketojenik diyet ne kadar sağlıklı? A Haber’e konuşan Diyetisyen Esra Şahin, nasıl yapılması gerektiğini anlattı.
Ketojenik diyet nedir? Ketojenik beslenme sağlıklı mı?
Ketojenik diyet nedir? Ketojenik beslenme sağlıklı mı?
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