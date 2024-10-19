19 Ekim 2024, Cumartesi
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Kestiği ağacın altında kaldı! Feci şekilde can verdi
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir ağacı kesmek için ağaca çıkan Yaşar Erdoğan ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Ağaçta mahsur kalan yaralı Kadirli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve vinç yardımıyla uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak Sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan Yaşar Erdoğan hayatını kaybetti.