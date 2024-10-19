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Kestiği ağacın altında kaldı! Feci şekilde can verdi

Kestiği ağacın altında kaldı! Feci şekilde can verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 19:42
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir ağacı kesmek için ağaca çıkan Yaşar Erdoğan ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Ağaçta mahsur kalan yaralı Kadirli Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ve vinç yardımıyla uzun uğraşlar sonucu kurtarılarak Sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye kaldırılan Yaşar Erdoğan hayatını kaybetti.
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Kestiği ağacın altında kaldı! Feci şekilde can verdi
Kestiği ağacın altında kaldı! Feci şekilde can verdi
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