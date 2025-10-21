21 Ekim 2025, Salı

Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 3 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.10.2025 17:06
Bingöl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 zanlı yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
