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Kesilen ağaçta bulunan yavru sincapları şırınga ile beslediler

Kesilen ağaçta bulunan yavru sincapları şırınga ile beslediler

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 11:59
Tunceli’de inşaat sahası açılması sırasında kesilen bir ağaçta bulunan yavru sincaplar koruma altına alındı.
Kesilen ağaçta bulunan yavru sincapları şırınga ile beslediler
Kesilen ağaçta bulunan yavru sincapları şırınga ile beslediler
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