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Keşan'da hafif ticari aracın çarpıp kaçtığı otomobildeki 1 kişi yaralandı

Keşan'da hafif ticari aracın çarpıp kaçtığı otomobildeki 1 kişi yaralandı

İHA
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Giriş: 01.08.2024 14:07
Edirne’nin Keşan ilçesinde, bir kişinin yaralandığı trafik kazasında, otomobile çarpan hafif ticari araç olay yerinden kaçarken plakasını kaza yerinde düşürdü.
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Keşan'da hafif ticari araç kazası 1 kişi yaralandı
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