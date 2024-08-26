26 Ağustos 2024, Pazartesi
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Keşan'da ayçiçeği hasadı başladı
Edirne'nin Keşan ilçesinde ayçiçeği ekili arazilerde hasat başlarken, hasat ile ilgili değerlendirme yapan Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, ayçiçeği hasadının yaşanan kuraklıktan kaynaklı düşen verim nedeniyle çok da iç açıcı olmadığını söyledi.