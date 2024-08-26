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Keşan'da ayçiçeği hasadı başladı

Keşan'da ayçiçeği hasadı başladı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 16:39
Güncelleme:26.08.2024 16:39
Edirne'nin Keşan ilçesinde ayçiçeği ekili arazilerde hasat başlarken, hasat ile ilgili değerlendirme yapan Keşan Ziraat Odası Başkanı Hasan Şen, ayçiçeği hasadının yaşanan kuraklıktan kaynaklı düşen verim nedeniyle çok da iç açıcı olmadığını söyledi.
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