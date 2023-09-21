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Kerkük’te Türkçe artık resmi dil

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Giriş: 21.09.2023 16:22
Irak'ın Türkmen şehri Kerkük'te resmi dairelerde yazılar ve dış mekan tabelaları artık Türkçe de yazılacak. Kerkük Valiliği ile il meclisine Türkçe tabelalar asıldı. Bu uygulama, Türkçe'nin resmi alanda kullanımının ilk adımı oldu.
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