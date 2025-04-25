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Kentsel dönüşüme karşı 43 dava! İmamoğlu dönüşüme dava açtı

Kentsel dönüşüme karşı 43 dava! İmamoğlu dönüşüme dava açtı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.04.2025 21:56
İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, kentsel dönüşümün hayati önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetiminin, kentsel dönüşüm projelerine karşı açtığı davalar yeniden tartışma konusu oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklama ise dikkat çekti. Arşivlerdeki onlarca açıklamaya ve açılan davalara rağmen Özel, Ekrem İmamoğlu’nu “deprem için çalışan bir insandı” sözleriyle savundu. Bu açıklama, kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı.
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Kentsel dönüşüme karşı 43 dava! İmamoğlu dönüşüme dava açtı
Kentsel dönüşüme karşı 43 dava! İmamoğlu dönüşüme dava açtı
Kentsel dönüşüme karşı 43 dava! İmamoğlu dönüşüme dava açtı
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