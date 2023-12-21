Kentsel dönüşümde yol haritası ne? Uzman isim A Haber'de anlattı

İstanbul'da beklenen büyük depreme hazırlıklar sürüyor. Peki kentsel dönüşümde İstanbul'da yol haritası ne olacak? 750 bine yakın konut nasıl dönüştürülecek? Mimar – Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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