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Kentsel dönüşümde yol haritası ne? Uzman isim A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 14:03
İstanbul'da beklenen büyük depreme hazırlıklar sürüyor. Peki kentsel dönüşümde İstanbul'da yol haritası ne olacak? 750 bine yakın konut nasıl dönüştürülecek? Mimar – Kentsel Dönüşüm Uzmanı Nihat Şen, A Haber’de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Kentsel dönüşümde yol haritası ne?
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