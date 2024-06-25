25 Haziran 2024, Salı
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Kentin en işlek caddesinde cam kırıp telefon aldı, elindeki bıçakla tehditler savurdu
Muş merkezde gündüz vakti bir iş yerinin camını kırarak telefon alan şahıs, daha sonra elindeki bıçağı sallayarak gitti.