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Kentin en işlek caddesinde cam kırıp telefon aldı, elindeki bıçakla tehditler savurdu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 25.06.2024 09:55
Muş merkezde gündüz vakti bir iş yerinin camını kırarak telefon alan şahıs, daha sonra elindeki bıçağı sallayarak gitti.
Cam kırıp telefon aldı, elindeki bıçakla tehditler savurdu
Cam kırıp telefon aldı, elindeki bıçakla tehditler savurdu
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