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Kent Tarımı Projesi fiyatları nasıl etkiledi?

A Haber
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Giriş: 19.01.2023 15:39
"Kent tarımı" uygulamaları kapsamında Ankara, İzmir ve İstanbul'da proje başlatıldı. Kadın çiftçilere 4 milyon yerli sebze fidesi hibe edildi. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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