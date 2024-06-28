28 Haziran 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Kenevir serası kuran şahıs yakayı ele verdi!

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.06.2024 19:03
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halkın huzurunu ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 1 hafta içerisinde uyuşturucu madde ve kaçakçılık ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 30 şüpheli şahsın ev, üst ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda 8 kilo 400 gram kubar esrar, 2 bin adet ekstazi, 316 adet captagon, 232 gram metamfetamin, 945 kök kenevir bitkisi ve 13 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 30 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemlere başlandı. Ekiplerin gerçekleştirdikleri operasyonda şüpheli şahsın evinin bahçesinde kenevir serası kurduğu görüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gürün’de otomobil takla attı: 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı
Gürün’de otomobil takla attı: 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı
Kozmetik rezaleti! Mağaza değil boks ringii!
Kozmetik rezaleti! Mağaza değil boks ringii!
Çocuğunun gözü önünde eski eşini 13 yerinden..
Çocuğunun gözü önünde eski eşini 13 yerinden..
Çiçeği burnundaki doktorlardan Filistin’e destek!
Çiçeği burnundaki doktorlardan Filistin'e destek!
Kenevir serası kuran şahıs yakayı ele verdi!
Kenevir serası kuran şahıs yakayı ele verdi!
Balıkesir’de orman yangını!
Balıkesir'de orman yangını!
Balıkesir’de orman yangını!
Balıkesir'de orman yangını!
Şile’nin şirin mahallesi Oruçoğlu!
Şile'nin şirin mahallesi "Oruçoğlu"!
Nesillerinin korunması için özenle bakılıyor
Nesillerinin korunması için özenle bakılıyor
80 milyon ağaç kurtuldu!
80 milyon ağaç kurtuldu!
Sağır ve dilsiz kuzenler sınır tanımıyor!
Sağır ve dilsiz kuzenler sınır tanımıyor!
Hurda araçlar servete dönüşüyor!
Hurda araçlar servete dönüşüyor!
Daha Fazla Video Göster