08 Ekim 2024, Salı
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Keneler kesinlikle elle öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına dikkat çeken Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, “Keneler kesinlikle elle öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır” dedi.