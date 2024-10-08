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Keneler kesinlikle elle öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır

Keneler kesinlikle elle öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 09:31
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına dikkat çeken Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, “Keneler kesinlikle elle öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır” dedi.
Keneler kesinlikle elle öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır
Keneler kesinlikle elle öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır
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