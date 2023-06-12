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Kene vakaları arttı! Keneye karşı erken müdahale nasıl olmalı?

A Haber
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Giriş: 12.06.2023 15:10
Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakaları arttı, ölümler başladı. Keneye karşı erken müdahale nasıl olmalı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Onur'un konuğu olan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Bahadır Orkun Özbay anlattı.
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Keneye karşı erken müdahale nasıl olmalı?
Keneye karşı erken müdahale nasıl olmalı?
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