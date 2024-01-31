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Kendisini yaralayan boğasını sarılıp öptü

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Giriş: 31.01.2024 19:05
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde besicilik yapan Mehmet Şahin (57), bir süre önce kendisine saldırıp yaralayan 'Rüzgar' ismini verdiği boğasını sarılıp öperek, Rüzgarım, benim hayatım, ömrüm. Sevimli hayvanlar bunlar, kendilerini sevdirir. Benim hayvanlarım nazara geldi dedi.
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