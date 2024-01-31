31 Ocak 2024, Çarşamba
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Kendisini yaralayan boğasını sarılıp öptü
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde besicilik yapan Mehmet Şahin (57), bir süre önce kendisine saldırıp yaralayan 'Rüzgar' ismini verdiği boğasını sarılıp öperek, Rüzgarım, benim hayatım, ömrüm. Sevimli hayvanlar bunlar, kendilerini sevdirir. Benim hayvanlarım nazara geldi dedi.