26 Nisan 2022, Salı
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Kendisini uyaran kadını tekme tokat döverek yerde sürükledi! Dehşet anları kamerada
Bursa'da ters yönde giden sürücü, kendisini uyaran kadını 3 çocuğunun yanında tekme tokat döverek yerde sürükledi. Kadının çığlıklarını duyan mahalle esnafı, cani sürücüyü darp etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.