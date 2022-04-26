Kendisini uyaran kadını tekme tokat döverek yerde sürükledi! Dehşet anları kamerada

Bursa'da ters yönde giden sürücü, kendisini uyaran kadını 3 çocuğunun yanında tekme tokat döverek yerde sürükledi. Kadının çığlıklarını duyan mahalle esnafı, cani sürücüyü darp etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.