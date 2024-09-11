Kendisini muayene eden doktoru "elektrikli çaydanlık" ile dövdü

Adana'da sağlık ocağındaki doktor, muayene ettiği hasta tarafından elektrikli çaydanlık ile öldüresiye darp edildi. Yaralanan doktor hastanede tedavi altına alınırken olayın şüphelisi, Seyhan polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.

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