Kendisini kurtaran itfaiye eriyle evlendi

Ankara'dan filmlere konu olabilecek bir evlilik haberi var. 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan Sinem Kaynak, kendisini kurtaran itfaiyeci Cebrail Sarsılmaz ile evlendi. Çiftin nikah töreninde mutluluk ve hüzün bir aradaydı.

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