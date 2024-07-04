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Kendisini kurtaran itfaiye eriyle evlendi

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 09:02
Ankara'dan filmlere konu olabilecek bir evlilik haberi var. 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan Sinem Kaynak, kendisini kurtaran itfaiyeci Cebrail Sarsılmaz ile evlendi. Çiftin nikah töreninde mutluluk ve hüzün bir aradaydı.
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Kendisini kurtaran itfaiye eriyle evlendi
Kendisini kurtaran itfaiye eriyle evlendi
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