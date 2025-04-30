Kendisini kovan arkadaşının evini ateşe verip, 1 kişinin ölümüne neden olan sanığa dava

Ankara’nın Mamak ilçesinde aynı evde alkol aldığı arkadaşları tarafından, aranma kaydı olduğunu öğrenmeleri üzerine kovulan Mustafa Yılmaz, giderken evin girişindeki koltuğu ateşe verdi. Çıkan yangında evde bulunan İzzet Eşgi (50) hayatını kaybederken, 3 kişi yaralı kurtuldu. Tutuklanan Mustafa Yılmaz hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 76 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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