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Kendisini kovan arkadaşının evini ateşe verip, 1 kişinin ölümüne neden olan sanığa dava

Kendisini kovan arkadaşının evini ateşe verip, 1 kişinin ölümüne neden olan sanığa dava

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 30.04.2025 08:30
Ankara’nın Mamak ilçesinde aynı evde alkol aldığı arkadaşları tarafından, aranma kaydı olduğunu öğrenmeleri üzerine kovulan Mustafa Yılmaz, giderken evin girişindeki koltuğu ateşe verdi. Çıkan yangında evde bulunan İzzet Eşgi (50) hayatını kaybederken, 3 kişi yaralı kurtuldu. Tutuklanan Mustafa Yılmaz hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 76 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
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Kendisini kovan arkadaşının evini ateşe verip, 1 kişinin ölümüne neden olan sanığa dava
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