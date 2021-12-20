20 Aralık 2021, Pazartesi
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Kendisini bürokrat olarak tanıtan şahıs kadınları 'evlilik vaadiyle' 2 milyon TL dolandırdı
Ankara’da kendisini büyükelçilikte görev alan İsrailli bir bürokrat olarak tanıtan Erkan G. isimli şahıs, sosyal medya üzerinden tanıştığı kadınları tuzağına düşürüp iki milyon TL dolandırdı. Dolandırıcıyı, rol gereği evini almak istediği avukatın dikkati yakalattı.