27 Ekim 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kendisi yüzünden kaza yapan motosiklet sürücüsüne yardım etmek yerine, yoluna devam etti

Kendisi yüzünden kaza yapan motosiklet sürücüsüne yardım etmek yerine, yoluna devam etti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.10.2021 13:03
Esenyurt’ta bir motosiklet sürücüsü, caddede yürüyen adama vurmamak için direksiyonunu kırarak trafoya çarptı. Kaza sonrası motosikleti ile birlikte devrilen sürücüye yardım etmek yerine hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden adamın rahatlığı kameralara yansıdı. Kaza yapan motosiklet sürücüsü "insanlık ölmüş” diyerek dert yandı. Olay, Esenyurt İncirtepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek için motoruyla yola çıkan Yusuf Tavşan, seyir halinde ilerlediği sırada yola çıkan adama vurmamak için gidon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Tavşan, elektrik trafosuna çarparak durabildi. Yaralanan Tavşan'ın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, kazaya sebebiyet veren vatandaşın umursamadan yola devam etmesi pes dedirtti. Motorunda ve elinde hasar oluşun Tavşan hastaneye kaldırılırken yaşanan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti… O anlar kamerada
Ölüm yanı başından geçti, telefonla konuşmaya devam etti… O anlar kamerada
Şoke eden olay! Koltuktan servet çıktı
Şoke eden olay! Koltuktan servet çıktı
İnsanlık ölmüş dedirten motosiklet kazası kamerada
İnsanlık ölmüş dedirten motosiklet kazası kamerada
Kıskançlık krizi geçirdi erkek arkadaşına saldırdı
Kıskançlık krizi geçirdi erkek arkadaşına saldırdı
Hamsi ve istavritin fiyatı düştü!
Hamsi ve istavritin fiyatı düştü!
Güngören’de kağıt toplayıcısına dayak
Güngören'de kağıt toplayıcısına dayak
Kaldırım’ı 3’üncü şerit yaptılar; yayalardan da yol istediler
Kaldırım'ı 3'üncü şerit yaptılar; yayalardan da yol istediler
50 nüfuslu köyden çıkanları ülke konuşuyor
50 nüfuslu köyden çıkanları ülke konuşuyor
Çağla Şıkel’den dikkat çeken Erkan Özerman açıklaması
Çağla Şıkel'den dikkat çeken Erkan Özerman açıklaması
Madenci çocuğu Kübra yürek yaktı
Madenci çocuğu Kübra yürek yaktı
Vicdansızlığının bedeli ödedi!
Vicdansızlığının bedeli ödedi!
Cennet hurmasının kurusuda yaşıda ihraç ediliyor
Cennet hurmasının kurusuda yaşıda ihraç ediliyor
Daha Fazla Video Göster