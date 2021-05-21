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Kendini raylara bıraktı! Taksim Metro İstasyonu'nda intihar girişimi

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Giriş: 21.05.2021 20:18
Güncelleme:21.05.2021 20:23
Taksim Metro İstasyonu'nda bir kadının intihar girişiminde bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan genç kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 12.45 sıralarında yaşandı. Taksim Metro istasyonuna gelen 30 yaşındaki Gözde Melis D. durağa yaklaşan metronun önüne atladı.

Metronun altında kalan kadını görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sol bacağı kopan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Gözde Melis D.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kadının istasyonda beklerken metro aracının gelmesine yakın kendini rayların üzerine attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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