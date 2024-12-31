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Kendini kart dolum kulübesine asmaya çalıştı

Kendini kart dolum kulübesine asmaya çalıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.12.2024 16:16
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde saat 13.00 sıralarında Kirazlıyalı Mahallesi Kara Hüseyin Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen alkollü şahıs, elindeki iple kendisini otobüs kartı bakiye yükleme kulübesine asmaya çalıştı. Durumu fark eden vatandaşlar, müdahale ederek şahsı ipten alıp sakinleştirmeye çalıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kendini kart dolum kulübesine asmaya çalıştı
Kendini kart dolum kulübesine asmaya çalıştı
Kendini kart dolum kulübesine asmaya çalıştı
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