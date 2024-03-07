07 Mart 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kendilerine saldıran sokak köpeklerini kayda alan çocukların korku dolu anları kamerada

Kendilerine saldıran sokak köpeklerini kayda alan çocukların korku dolu anları kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.03.2024 10:02
Ankara’da evlerine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocukları, o anları kayda aldı. Çocukların yaşadıkları korku anbean kameraya yansırken, anne kızının günlerdir evden çıkamadığını söyledi.
Kendilerine saldıran sokak köpeklerini kayda aldılar
Kendilerine saldıran sokak köpeklerini kayda aldılar
Ahmet Özer kirli ittifakı canlı yayında yineledi
Ahmet Özer kirli ittifakı canlı yayında yineledi
D-100 Karayolu’nda 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
D-100 Karayolu’nda 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
7 ile kar uyarısı
7 ile kar uyarısı
Esenyurt’ta okul çıkışında bıçaklı kavga
Esenyurt’ta okul çıkışında bıçaklı kavga
Eylem Tok kaçış planını itiraf etti!
Eylem Tok kaçış planını itiraf etti!
Hatay’da sağanak yağış şehri ele geçirdi!
Hatay'da sağanak yağış şehri ele geçirdi!
Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali!
Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali!
Devlet desteğiyle hayata tutundular
Devlet desteğiyle hayata tutundular
Üsküdar’da denetimden kaçan sürücünün feci sonu!
Üsküdar'da denetimden kaçan sürücünün feci sonu!
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı!
Kontrolden çıkan otomobil kaza yaptı!
Daha Fazla Video Göster