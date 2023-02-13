Kendi küçük ama yüreği kocaman! Depremzede çocuk herkesi ağlattı!

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremle asrın felaketini yaşadı. Deprem bölgesinden sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde küçük bir çocuğun ihtiyacı dışında bir şeyi almaması dikkatleri çekti. Kendisine verilen ekmeği “ihtiyacımız yok” diyerek reddetti. O görüntüler herkesi ağlattı.