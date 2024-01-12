12 Ocak 2024, Cuma
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Kendi hesabını kendi kesti! Ceza kesileceğini öğrenince aracını ateşe verdi
Sivas’ta bir sürücü, muayenesiz ve sigortasız bir şekilde trafiğe çıkınca olanlar oldu. Trafik kontrolüne yakalanan H.P isimli şahıs, sorumsuzluğu karşısında cezai işlem uygulanacağını öğrenince kendi hesabını böyle kesti.