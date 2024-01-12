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Kendi hesabını kendi kesti! Ceza kesileceğini öğrenince aracını ateşe verdi

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Giriş: 12.01.2024 20:04
Sivas’ta bir sürücü, muayenesiz ve sigortasız bir şekilde trafiğe çıkınca olanlar oldu. Trafik kontrolüne yakalanan H.P isimli şahıs, sorumsuzluğu karşısında cezai işlem uygulanacağını öğrenince kendi hesabını böyle kesti.
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