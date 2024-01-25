25 Ocak 2024, Perşembe
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Kendi fabrikalarını yakıp sigorta şirketlerini dolandırdılar! 73 milyon vurgun yapan çete çökertildi
İstanbul'da eşine ancak filmlerde rastlanacak bir olay meydana geldi. Kendilerine ait fabrikalardaki değerli eşyaları kaçırıp daha sonra işyerlerini ateşe veren çete çökertildi. Çetenin bu yolla sigorta firmalarını 73 milyon lira dolandırdığı belirlendi.