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Kendi fabrikalarını yakıp sigorta şirketlerini dolandırdılar! 73 milyon vurgun yapan çete çökertildi

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Giriş: 25.01.2024 09:32
İstanbul'da eşine ancak filmlerde rastlanacak bir olay meydana geldi. Kendilerine ait fabrikalardaki değerli eşyaları kaçırıp daha sonra işyerlerini ateşe veren çete çökertildi. Çetenin bu yolla sigorta firmalarını 73 milyon lira dolandırdığı belirlendi.
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