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Kendi boylarından büyük! Oltaya takılanlar görenleri hayrete düşürdü

İHA
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Giriş: 13.08.2023 12:34
Samsunlu hobi balıkçıları baraj gölünde kendi boylarından büyük balık tuttular. Neredeyse 2 metreyi bulan balıklar görenleri şaşkına çevirdi. İşte o balıklar...
Kendi boylarından büyük! Gören şoke oldu KENDİ BOYLARINDAN BÜYÜK! GÖREN ŞOKE OLDU

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Kendi boylarından büyük! Gören şoke oldu
Kendi boylarından büyük! Gören şoke oldu
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