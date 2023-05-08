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Kendi aracının altında kalıp can verdi! Sürücü direksiyon kabininden fırladı

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Giriş: 08.05.2023 13:09
Kağıthane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptıktan sonra yan yola geçti. Bu sırada direksiyon kabininden fırlayan sürücü Cemil Ünal, otomobilin altında kalarak hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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