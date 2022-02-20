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Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? A Spor canlı yayınında açıkladı

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Giriş: 20.02.2022 12:14
Son dakika haberine göre: 2014'te beyin kanaması geçiren ve komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Ozan Zeybek A Spor ekranlarında bilgi verdi.
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