20 Şubat 2022, Pazar
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Kenan Işık'ın sağlık durumu nasıl? A Spor canlı yayınında açıkladı
Son dakika haberine göre: 2014'te beyin kanaması geçiren ve komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Ozan Zeybek A Spor ekranlarında bilgi verdi.