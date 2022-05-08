Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan doğuma yakın ilk poz! Sinem Kobal'ın Anneler Günü paylaşımı sosyal medyada beğeni rekoru kırdı

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayarken sosyal medyada paylaşılan fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. Mayıs ayında ikinci kızını kucağına alacak olan 9 aylık hamile Sinem Kobal'dan 'Anneler Günü' sürprizi geldi. İşte Sinem Kobal'dan karnı burnunda ilk poz...