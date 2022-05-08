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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan doğuma yakın ilk poz! Sinem Kobal'ın Anneler Günü paylaşımı sosyal medyada beğeni rekoru kırdı

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Giriş: 08.05.2022 15:20
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayarken sosyal medyada paylaşılan fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. Mayıs ayında ikinci kızını kucağına alacak olan 9 aylık hamile Sinem Kobal'dan 'Anneler Günü' sürprizi geldi. İşte Sinem Kobal'dan karnı burnunda ilk poz...
Sinem Kobal’dan doğuma yakın ilk poz!
Sinem Kobal'dan doğuma yakın ilk poz!
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