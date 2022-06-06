Kenan İmirzalıoğlu şaştı kaldı: Kim Milyoner Olmak İster’de gördü! Freddie Mercury'e benzediği için evlendi

Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her zaman olduğu gibi bir kez daha sevenlerini şaşırtmayı başardı. Ünlü ve yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla atv’de yayınlanan programda bu hafta ilginç bir olay yaşandı. 5 Haziran 2022 tarihli Milyoner’in yeni bölümünde Bahar Biçer isimli yarışmacı hikayesiyle izleyicileri şaşırttı. Bahar Biçer, programda yarışmacı olarak çıkan kişinin dünyaca ünlü şarkıcı Freddie Mercury'e benzediğini ve çok beğendiğini söyledi. Sosyal medyadan eşine ulaşan Biçer, kısa süre içerisinde Milyoner yarışmacısıyla evlendiğini açıkladı. İşte 'Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran ve Kenan İmirzalıoğlu’nu şaşırtan o anlar…

Atv'nin reyting rekorları kıran ve Türkiye'nin sevilen programı 'Kim Milyoner Olmak İster' yeni dopdolu bir programla ekranlara geldi.

ATV'nin Türkiye'yi ekrana kilitleyen ve büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümü yine nefesleri kesti.

Yarışmaya katılan Bahar Biçer, hikayesiyle izleyicileri şaşırttı.

Bahar Biçer, evde ailesiyle birlikte programı izlerken bir anda bir yarışmacı çıktığını ve ilgisini çektiğini belirtti.

Biçer, programda yarışmacı olarak çıkan kişinin dünyaca ünlü şarkıcı Freddie Mercury'e benzediğini ve çok beğendiğini söyledi.

Sosyal medyadan eşine ulaşan Biçer, kısa süre içerisinde Milyoner yarışmacısıyla evlendiğini açıkladı.

"SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA EŞİME ULAŞTIM"

Yarışmacı, "Benim de Mercury hayranlığım var. O da benziyordu. Eşimi gördüm beğendim, O sırada da babaannemin içine doğmuş olacak ki 'seni buna verdim gitti' dedi. Sen öyle dediysen tamam. 'Ben gidiyorum dedim o zaman'. Sosyal medya aracılığıyla eşime ulaştım. Tanıştık bir ay içerisinde evlendik. Bir de 10 aylığında bebeklerim var. İki sene önce oldu bu olay" dedi.

Ayrıca Biçer, "Babaannem verdi gitti, ben de aldım" dedi.

"TANIŞMAMIZIN 33'ÜNCÜ GÜNÜNDE EVLENDİK"

Bahar Biçer'in eşi ise, "Bu programın çok hayırlı bir etkisi oldu bizim için. Yani yarışmadan ödül aldık, ama yarışma vasıtasıyla eşimi tanımış oldum. Tanışmamızın 33'üncü gününde evliliğimiz oldu. Ben de sahte hesap olduğu için bende ilgi uyandırdı. Sohbete devam ettik. Bu program yuva yapmış oldu, bir hayra vesile oldu. Çok güzel oldu bizim açımızdan" diye konuştu.

Kenan İmirzalıoğlu ise hikayeyi şaşkınlıkla izledi.

İmirzalıoğlu, "Çok güzel, mutluluğunuz daimi olsun. Milyoner'de gerçekten birçok anlara duygulara şahit olduk ama böyle bir olaya ilk defa şahit oluyoruz. Fakat bu program şimdi bir aile kurdu. Sağlıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.