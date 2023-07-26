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Kemer'deki orman yangınını söndürme çalışmaları 35'inci saatte devam ediyor

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Giriş: 26.07.2023 10:12
Antalya Kemer'deki orman yangını şiddetli rüzgârın da etkisiyle devam ediyor. Ekipler alevlere müdahalesini sürdürürken, yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Antalya kent merkezinden görüntülenen duman yoğunluğu yangının boyutunu gözler önüne serdi.
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