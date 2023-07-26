26 Temmuz 2023, Çarşamba
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Kemer'deki orman yangınını söndürme çalışmaları 35'inci saatte devam ediyor
Antalya Kemer'deki orman yangını şiddetli rüzgârın da etkisiyle devam ediyor. Ekipler alevlere müdahalesini sürdürürken, yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Antalya kent merkezinden görüntülenen duman yoğunluğu yangının boyutunu gözler önüne serdi.