08 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kemer takmayan sürücüden pes dedirten cevap: “Takmıyorum, yayınlayacak mısın?”

Kemer takmayan sürücüden pes dedirten cevap: “Takmıyorum, yayınlayacak mısın?”

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.07.2022 17:00
Trafik polislerinin denetimi sırasında emniyet kemeri takmayan bir araç sürücüsü de durduruldu. Sürücüye görevliler tarafından kemerin önemi anlatıldı. Muhabirin uzattığı mikrofona ise sürücüden ilginç yanıt geldi. Sürücü, “Cezayı yedik hayırlı olsun, takmıyorum kemeri, yayınlayacak mısın?” dedi. Kemer takmaya sürücüye 196 lira idari para cezası kesildi. Kemer takmayan bir başka sürücü ise uygulamanın yerinde olduğunu, kemer takmayı unuttuğunu ifade etti. Polisin dağıttığı broşürlerde ise emniyet kemeri konusunda, “Kaza sonrası can kaybı riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azaltır” bilgisi yer aldı.
“Takmıyorum, yayınlayacak mısın?”
“Takmıyorum, yayınlayacak mısın?”
Akrep ısıran bebek için seferber oldular
Akrep ısıran bebek için seferber oldular
Bayram öncesi yolcu otobüslerine denetim
Bayram öncesi yolcu otobüslerine denetim
TIR alev topuna döndü!
TIR alev topuna döndü!
Kadir Şeker’in ilk paylaşımı gündeme oturdu
Kadir Şeker’in ilk paylaşımı gündeme oturdu
Kurban etinden Adana kebap nasıl yapılır?
Kurban etinden Adana kebap nasıl yapılır?
Video uğruna ölümden döndü!
Video uğruna ölümden döndü!
İnsanlık dışı olay!
İnsanlık dışı olay!
“Bu kadın yüzünden AIDS oldum diyerek saldırdı!
“Bu kadın yüzünden AIDS oldum" diyerek saldırdı!
Kurbanlık keçi yüzerek kaçmaya çalıştı!
Kurbanlık keçi yüzerek kaçmaya çalıştı!
Metrelerce derinlikte buldular!
Metrelerce derinlikte buldular!
Liselilerden gururlandıran proje!
Liselilerden gururlandıran proje!
Daha Fazla Video Göster