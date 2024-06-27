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Kemal Sunal'ın "Gülen Adam" filmi Kozan'da gerçek oldu

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 27.06.2024 12:30
Adana'nın Kozan ilçesinde Kemal Sunal'ın "Gülen Adam" filmi gerçek oldu. Lastik tamircisi Ali Tutar, sürekli güldüğü için cenazelere gidemediğini söyledi.
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