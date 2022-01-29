Kemal Kılıçdaroğlu’ndan alfabetik sıra önerisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında altı muhalefet partisinin üzerinde çalıştığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş İçin Ortak Mutabakat Metni' ile ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu 'Benim şahsi kanaatim; partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler masada. Veya genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar. ' ifadelerini kullandı.

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