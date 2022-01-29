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Kemal Kılıçdaroğlu’ndan alfabetik sıra önerisi

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Giriş: 29.01.2022 10:05
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında altı muhalefet partisinin üzerinde çalıştığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş İçin Ortak Mutabakat Metni' ile ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu 'Benim şahsi kanaatim; partiler alfabetik sıraya göre oturabilirler masada. Veya genel başkanların soyadı sırasına göre otururlar. ' ifadelerini kullandı.
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