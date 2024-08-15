Kelebeklerin "ölüm dansı" devam ediyor!

Ardahan'da Kura Nehri kıyısında "bir günlükler" olarak bilinen yüz binlerce beyaz kelebeğin her yıl tekrarlanan ve adeta kar yağışını anımsatan "ölüm uçuşu" görsel şölene dönüştü.

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