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Kelebeklerin

Kelebeklerin "ölüm dansı" devam ediyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 01:57
Ardahan'da Kura Nehri kıyısında "bir günlükler" olarak bilinen yüz binlerce beyaz kelebeğin her yıl tekrarlanan ve adeta kar yağışını anımsatan "ölüm uçuşu" görsel şölene dönüştü.
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Kelebeklerin ölüm dansı devam ediyor!
Kelebeklerin "ölüm dansı" devam ediyor!
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