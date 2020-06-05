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Kediyle yılanın karşılaşması kamerada |Video

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Giriş: 05.06.2020 17:50
Güncelleme:05.06.2020 17:56
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bir yılan kediye yem olmaktan son anda kurtuldu. Kedinin kendisinden üç kat büyük yılanı yakalaması ve ağzında taşıması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Döşemealtı ilçesinde bir kedi, yolun karşısına doğru yavaş yavaş ilerleyen yılan gördü. Kedi yılana yaklaşıp patilerini uzattı. Bir iki hamle yapan kedi, daha sonra yılanı ağzıyla yakalayıp yakındaki bir demir korkuluklu duvardan atladı. Kedi duvardan geçerken yılan demire takılı kaldı. Yılan hemen demirden getirildiği yöne doğru yere indi ve duvarın dibine saklandı. Kedi ise geri gelip yılanı önce yukarından izledi daha sonra üzerine atladı. Bir taşın yakınına sığınan yılan daha sonra gözlerden kayboldu.

Kediyle yılanın karşılaşması kamerada
Kediyle yılanın karşılaşması kamerada
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