05 Kasım 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Kediye çarpmamak için bariyerlere çarptı

Kediye çarpmamak için bariyerlere çarptı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2024 12:00
Ordu’nun Ünye ilçesinde yola atlayan kediye çarpmamak isteyen otomobil sürücüsünün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yediemin’den geri dönüşüme!
Yediemin’den geri dönüşüme!
Yola düşürülen 10 bin lirayı toplayıp kayıplara karıştılar
Yola düşürülen 10 bin lirayı toplayıp kayıplara karıştılar
Polise selam veren öğrencilere shortland sürprizi
Polise selam veren öğrencilere shortland sürprizi
Kediye çarpmamak için bariyerlere çarptı
Kediye çarpmamak için bariyerlere çarptı
2 milyon lira değerinde botoks ilacı geçirildi
2 milyon lira değerinde botoks ilacı geçirildi
Boş arazilerden bugün bereket fışkırıyor
Boş arazilerden bugün bereket fışkırıyor
İlgi olmaması nedeni ile 73 yıllık mesleğine son verdi
İlgi olmaması nedeni ile 73 yıllık mesleğine son verdi
Kafede oturan husumetlisini bacağından vurdu!
Kafede oturan husumetlisini bacağından vurdu!
Maskeler ve silahlar ele geçirildi: 4 gözaltı
Maskeler ve silahlar ele geçirildi: 4 gözaltı
2 kilo bonzai ele geçirildi!
2 kilo bonzai ele geçirildi!
Rize’nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Rize'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Manisa’da uyuşturucu operasyonlar: 21 tutuklama
Manisa'da uyuşturucu operasyonlar: 21 tutuklama
Daha Fazla Video Göster