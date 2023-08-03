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Kedisinin ölümünden sorumlu tuttuğu veterineri darbetti

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Giriş: 03.08.2023 13:02
Ankara'da A.K. adlı kadın, enfeksiyon tedavisi gören kedisi ölünce 4 arkadaşı ile kliniği basıp, veteriner hekim Ceren Eroğlu'nu tokatlayarak, darbetti, eşyaları dağıttı. Olay, güvenlik kamerasına yansırken, A.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ceren Eroğlu, İnsanlar sokakta ellerini kollarını sallayıp birilerini dövmemeliler. Biz hayvanlara bu kadar iyi davranırken üzerine şiddet görmek hiç kabul edilir bir şey değil dedi.
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