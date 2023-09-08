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Kedilerin üzerine asit döken sanığa tahliye! 20 kediyi asitle yaralamıştı

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Giriş: 08.09.2023 13:27
İstanbul'da kedilere asit dökerek zarar verdiği iddiasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapsi talep edilen sanık ilk duruşmada tahliye edildi. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Amacım öldürmek değildi'' dedi.
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