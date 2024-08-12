12 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Kedileri sopayla öldüren kişi tutuklandı! 3 yavru kediyi mutfağına girdiği için öldürmüş

Kedileri sopayla öldüren kişi tutuklandı! 3 yavru kediyi mutfağına girdiği için öldürmüş

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.08.2024 15:19
Manisa’nın Salihli ilçesinde oturduğu evin bahçesinde bulunan 3 yavru kediyi fırça sapı ile vurarak öldüren Muzaffer Şen, tutuklandı. Şen'in ifadesinde, "Yavru kediler mutfağıma girip çıkıyordu. Defalarca engellemeye çalıştım. O gün sinirlerime hakim olamayınca bu eylemi gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çocuğunu yere vurdu!
Çocuğunu yere vurdu!
Salda Gölü çevresine salındılar
Salda Gölü çevresine salındılar
Yaban keçileri böyle kavga etti
Yaban keçileri böyle kavga etti
Çanakkale’de eğitim uçağı tarlaya iniş yaptı!
Çanakkale'de eğitim uçağı tarlaya iniş yaptı!
Kedileri sopayla öldüren kişi tutuklandı!
Kedileri sopayla öldüren kişi tutuklandı!
Soğanlı – Bağcılar tramvay seferleri durdu
Soğanlı – Bağcılar tramvay seferleri durdu
Bu biber başka yerde yetişmiyor
Bu biber başka yerde yetişmiyor
Motosiklet sürücüsünden akıllara ziyan hareket!
Motosiklet sürücüsünden akıllara ziyan hareket!
Tahta arabalar yarıştı
Tahta arabalar yarıştı
Dondurmada yeni düzenleme
Dondurmada yeni düzenleme
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Megakentin kıyısında köy hayatı
Megakentin kıyısında köy hayatı
Daha Fazla Video Göster