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Kedi yiyen kadın hakkında savcılıktan flaş karar

DHA
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Giriş: 23.08.2021 10:31
Kestiği sokak hayvanlarını yiyerek görenleri dehşete düşüren Fatma Ç. ile ilgili savcılık kararını verdi. Yıllar önce "Sokağa çıkmaya korkar olduk. Bize yardım edin" diyerek suç duyurusunda bulunan mahallelinin şikayetine "cezai ehliyeti yok" takipsizliği verilirken, yıllar sonra aynı caniliğine devam eden kadının son vukuatına ise "ihbarlar soyut" gerekçesiyle takipsizlik verildiği ortaya çıktı. Fatma Ç. hakkında "mala zarar verme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından yürütülen soruşturmalar ise devam ediyor.
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