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Kedi yavrusunu balkona fırlattı! O anları kayda alıp paylaştı

Kedi yavrusunu balkona fırlattı! O anları kayda alıp paylaştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2024 22:30
İstanbul Sultangazi'de 14 yaşındaki bir çocuk yanındaki arkadaşı ile birlikte yolda gördüğü yavru bir kediyi balkona fırlattı. O anları sosyal medya hesaplarında paylaşan gençler gözaltına alındı. Yavru kedinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
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Kedi yavrusunu balkona fırlattı!
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