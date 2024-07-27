Kedi yavrusunu balkona fırlattı! O anları kayda alıp paylaştı

İstanbul Sultangazi'de 14 yaşındaki bir çocuk yanındaki arkadaşı ile birlikte yolda gördüğü yavru bir kediyi balkona fırlattı. O anları sosyal medya hesaplarında paylaşan gençler gözaltına alındı. Yavru kedinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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