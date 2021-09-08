08 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kedi ve köpeklerden hastalık geçer mi? Kedi köpek tüyü alerjiye neden olur mu?

Kedi ve köpeklerden hastalık geçer mi? Kedi köpek tüyü alerjiye neden olur mu?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.09.2021 12:49
Sevimli dostlarımız kedi ve köpekler. Onları çok seviyoruz elbette ama bazen özellikle de anne ve babalar hastalıklar konusunda tedirgin olabiliyor. Bu konuyla ilgili birçok kişinin fikri var ama A Haber ekipleri işi uzmanına sordu. İşte merak edilen cevaplar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kedi ve köpeklerden hastalık geçer mi?
Kedi ve köpeklerden hastalık geçer mi?
İzmir Kemalpaşa’da korkutan orman yangını!
İzmir Kemalpaşa’da korkutan orman yangını!
Vahşi leopara böyle kafa tuttu
Vahşi leopara böyle kafa tuttu
Yokuş aşağı köpeklerden kaçarken düşerek yuvarlandı
Yokuş aşağı köpeklerden kaçarken düşerek yuvarlandı
Tavuk kümesine girdi gözlerine inanamadı!
Tavuk kümesine girdi gözlerine inanamadı!
Toksinlere karşı etkili yöntem!
Toksinlere karşı etkili yöntem!
Duraklarda yoğunluk! Öğrenciler okula yetişemedi
Duraklarda yoğunluk! Öğrenciler okula yetişemedi
Hangi öğrenciler devamsız sayılmayacak?
Hangi öğrenciler devamsız sayılmayacak?
Telefonu fark eden kadın büyük şaşkınlık yaşadı
Telefonu fark eden kadın büyük şaşkınlık yaşadı
MEB’den yeni Covid-19 kararı
MEB'den yeni Covid-19 kararı
Kamyon lastiği sayesinde ölümden döndüler
Kamyon lastiği sayesinde ölümden döndüler
A Haber olay yerinde | Tuzla’da facianın eşiğinden dönüldü
A Haber olay yerinde | Tuzla'da facianın eşiğinden dönüldü
Daha Fazla Video Göster