Kedi ve köpeklerden hastalık geçer mi? Kedi köpek tüyü alerjiye neden olur mu?

Sevimli dostlarımız kedi ve köpekler. Onları çok seviyoruz elbette ama bazen özellikle de anne ve babalar hastalıklar konusunda tedirgin olabiliyor. Bu konuyla ilgili birçok kişinin fikri var ama A Haber ekipleri işi uzmanına sordu. İşte merak edilen cevaplar…

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