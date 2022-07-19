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Kedi tek hamlesiyle koca ineğin nakavt etti o anlar kamerada!

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Giriş: 19.07.2022 10:37
Sosyal medyada paylaşılan bir video izleyenleri güldürdü. Yanına yaklaşan bir kediyi yakından incelemek isteyen inek, kendini savunmak isteyen kedinin tek pati darbesiyle ayaklarını yerden kesti.
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