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Kedi-köpek satışı vitrinde değil sosyal medyada!

Tülay Ayçiçek
ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 16:52
Pet shoplarda kedi ve köpek satışı vitrinde yasaklanmıştı. Pet shoplarda kataloglardan gösterilerek satış yapılırken, şimdi internet üzerinden satışlar yapılıyor. Üstelik yasal olmadığı halde sosyal medya üzerinde satışlar arttı.
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Kedi-köpek satışı vitrinde değil sosyal medyada!
Kedi-köpek satışı vitrinde değil sosyal medyada!
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